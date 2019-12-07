Сауль Альварес проведет следующий бой во втором среднем весе
10:01
Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес проведет свой следующий поединок в рамках второго среднего веса, сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.
Есть уже два кандидата на бой с мексиканцем. Это чемпион WBO британец Билли Джо Сондерс и «суперчемпион» WBA британец Каллум Смит.
В своем предыдущем бою Альварес нокаутировал в 11-м раунде россиянина Сергея Ковалева и завоевал титул WBO в полутяжелом весе.
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