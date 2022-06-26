Сауль Альварес проведет реванш с Биволом в полутяжелом весе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) подерется во второй раз с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) в 175 фунтах (79,4 кг).

«Если я снова буду драться с Биволом, то вновь поднимусь в полутяжелый вес. Никаких оправданий. Мне не нужны отмазки», — сказал мексиканец в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Альварес проиграл Биволу единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

В следующем поединке он встретится с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1). Бой состоится 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.