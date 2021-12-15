Сауль Альварес признан боксером года по версии WBC

Мексиканец Сауль Альвареса признан лучшим боксером 2021 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC), информирует сайт организации.

В этом году Альварес защитил титулы WBC и WBA в бою с турком Авни Йылдырымом (ТКО). Кроме того, он завоевал пояс WBO, победив британца Билли Джо Сондерса техническим нокаутом. Также он нокаутировал американца Калеба Планта и стал чемпионом по версии IBF.

Таким образом, Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Поединок между Альваресом и Плантом признан лучшим поединком года по версии WBC.