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Сауль Альварес признан боксером года по версии WBC

10:47

Мексиканец Сауль Альвареса признан лучшим боксером 2021 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC), информирует сайт организации.

В этом году Альварес защитил титулы WBC и WBA в бою с турком Авни Йылдырымом (ТКО). Кроме того, он завоевал пояс WBO, победив британца Билли Джо Сондерса техническим нокаутом. Также он нокаутировал американца Калеба Планта и стал чемпионом по версии IBF.

Таким образом, Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Поединок между Альваресом и Плантом признан лучшим поединком года по версии WBC.

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Роман Шишов все материалы автора
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