Сауль Альварес признан боксером года по версии WBC
10:47
Мексиканец Сауль Альвареса признан лучшим боксером 2021 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC), информирует сайт организации.
В этом году Альварес защитил титулы WBC и WBA в бою с турком Авни Йылдырымом (ТКО). Кроме того, он завоевал пояс WBO, победив британца Билли Джо Сондерса техническим нокаутом. Также он нокаутировал американца Калеба Планта и стал чемпионом по версии IBF.
Таким образом, Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Поединок между Альваресом и Плантом признан лучшим поединком года по версии WBC.
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