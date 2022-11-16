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Сегодня, 08:40

Сауль Альварес подтвердил, что может подраться с Александром Усиком

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2) сообщил, что в будущем он может принять новый вызов в лице чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Все хотят драться со мной, — приводит слова Альвареса журналист talkSPORT Майкл Бенсон. — Усик — отличный боец. Он выступал в крузервейте и прошел путь наверх. Я боец, который любит принимать вызовы. Он боец, которому нравится чувствовать в ринге опасность. Это дает ему адреналин».

Альварес победил чемпиона IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в третьем бою единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113). Бой состоялся 17 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Сауль Альварес
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