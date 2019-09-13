Сауль Альварес — о бое с Ковалевым: «Столкнусь с одной из самых больших проблем в своей карьере»
Чемпион мира в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес высоко отозвался о своем сопернике в лице чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянина Сергея Ковалева.
— Я рад объявить, что я поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных соперников в полутяжелом дивизионе. 2 ноября я столкнусь с одной из самых больших проблем в своей карьере. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории, — написал Альварес в Twitter.
Поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «MGM Grand». На кону — чемпионский титул Ковалева.
#CaneloKovalev Es oficial. Estoy feliz de anunciar que subir? 2 categor?as para enfrentar a uno de los rivales m?s poderosos de esta divisi?n . Este 02 de Noviembre ser? uno de los mayores retos de mi carrera. Vamos a hacer historia juntos. Vamos por 4x World Champion @DAZN_USA pic.twitter.com/0dAaG4Y3Yt— Canelo Alvarez (@Canelo) September 13, 2019