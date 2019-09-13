Чемпион мира в среднем весе по версии WBA мексиканец Сауль Альварес высоко отозвался о своем сопернике в лице чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянина Сергея Ковалева.

— Я рад объявить, что я поднимусь на две весовые категории, чтобы встретиться с одним из самых сильных соперников в полутяжелом дивизионе. 2 ноября я столкнусь с одной из самых больших проблем в своей карьере. Вперед за титулом чемпионом мира в четвертой весовой категории, — написал Альварес в Twitter.

Поединок состоится 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «MGM Grand». На кону — чемпионский титул Ковалева.