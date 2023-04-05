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Сегодня, 07:59

Сатыбалдинова рассказала, как экономила после переезда в США

Евгений Козинов
Корреспондент
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Казахстанская боксерша Аида Сатыбалдинова рассказала, как экономила после переезда в США. Она с 2017 года живет и тренируется в Северной Америке.

«Расскажу интересный случай, но никому не рекомендую делать такое в США. Обычный проезд в один конец на метро стоил 1,75 доллара, а для людей с ограниченными возможностями 55 центов. Я покупала проездной для людей с ограниченными возможностями. Приобрести его можно без проблем, но в метро периодически ходят копы, которые проверяют карточки пассажиров. У меня всегда был страх, что меня засекут. Когда я видела полицейских, то уходила в другой конец или старалась зайти с другой стороны», — приводит Meta-ratings.kz слова Сатыбалдиновой.

Сатыбалдинова является мастером спорта по тяжелой атлетике, чемпионкой мира по боксу по версиям GBO и WBF International.
Источник: https://meta-ratings.kz/news/aida-satybaldinova-priznalas-kak-zhestko-ekonomila-posle-pereezda-v-ssha-240649/
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