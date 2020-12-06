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Самый худой боксер в мире победил нокаутом. Очередная жертва — боец по имени Хабиб

07:55
Себастьян Фундора победил Хабиба Ахмеда.
Себастьян Фундора победил Хабиба Ахмеда.

Американский боксер Себастьян Фундора победил ганца Хабиба Ахмеда техническим нокаутом во втором раунде.

При росте 197 см Фундора выступает в весовой категории до 69,85 кг. На счету 22-летнего боксера 16 побед (11 — КО) и 1 ничья на профессиональном ринге. У 30-летнего Ахмеда 27 побед (18 — КО), 2 поражений и 1 ничья.

Бой прошел на 80-тысячном стадионе AT&T в Арлингтоне (Техас, США) в андеркарде поединка между Эрролом Спенсом и Дэнни Гарсией.

Подробно о Фундоре можно прочитать в материале «СЭ»

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