Американский боксер Себастьян Фундора победил ганца Хабиба Ахмеда техническим нокаутом во втором раунде.

При росте 197 см Фундора выступает в весовой категории до 69,85 кг. На счету 22-летнего боксера 16 побед (11 — КО) и 1 ничья на профессиональном ринге. У 30-летнего Ахмеда 27 побед (18 — КО), 2 поражений и 1 ничья.

Бой прошел на 80-тысячном стадионе AT&T в Арлингтоне (Техас, США) в андеркарде поединка между Эрролом Спенсом и Дэнни Гарсией.

This just looks stupid. It's like he's pummeling a small child. Fundora is a problem.



pic.twitter.com/1qDsS5rCLc — Andreas Hale (@AndreasHale) December 6, 2020

Подробно о Фундоре можно прочитать в материале «СЭ»