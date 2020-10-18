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Сальто Лопеса после победы над Ломаченко. Американец не сдерживал эмоций

08:01
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Американский боксер Теофимо Лопес бурно отпраздновал победу над украинцем Василием Ломаченко. Он сделал сальто, отмечая свой успех.

23-летний американец победил по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В 16 поединках он победил 16 раз (12 нокаутов). 32-летний украинец потерпел второе поражение. В его активе 14 побед, 10 из которых нокаутом.

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