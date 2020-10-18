Сальто Лопеса после победы над Ломаченко. Американец не сдерживал эмоций
08:01
Американский боксер Теофимо Лопес бурно отпраздновал победу над украинцем Василием Ломаченко. Он сделал сальто, отмечая свой успех.
TEOFIMO LOPEZ PULLS OFF THE UPSET?— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) October 18, 2020
Lopez (+330) takes down Lomachenko!
THE TAKEOVER #BrooklynMade
pic.twitter.com/iLl2BXmnXm
23-летний американец победил по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В 16 поединках он победил 16 раз (12 нокаутов). 32-летний украинец потерпел второе поражение. В его активе 14 побед, 10 из которых нокаутом.