Сальто Лопеса после победы над Ломаченко. Американец не сдерживал эмоций

Американский боксер Теофимо Лопес бурно отпраздновал победу над украинцем Василием Ломаченко. Он сделал сальто, отмечая свой успех.

TEOFIMO LOPEZ PULLS OFF THE UPSET?



Lopez (+330) takes down Lomachenko!



THE TAKEOVER #BrooklynMade



pic.twitter.com/iLl2BXmnXm — PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) October 18, 2020

23-летний американец победил по очкам единогласным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. В 16 поединках он победил 16 раз (12 нокаутов). 32-летний украинец потерпел второе поражение. В его активе 14 побед, 10 из которых нокаутом.