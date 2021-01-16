Саламов проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBO

Российский боксер Умар Саламов проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе против британца Линдона Артура, сообщает пресс-служба WBO.

На счету 26-летнего Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. В активе 29-летнего Артура 18 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.