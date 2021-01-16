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Саламов проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии WBO

22:19

Российский боксер Умар Саламов проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе против британца Линдона Артура, сообщает пресс-служба WBO.

На счету 26-летнего Саламова 25 побед (19 нокаутом) и одно поражение. В активе 29-летнего Артура 18 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.

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