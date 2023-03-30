Саитов: «Артуру Бетербиеву нельзя недооценивать Каллума Смита»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов оценил шансы на победу Артура Бетербиева в поединке с Каллумом Смитом.

«Расслабляться ни в коем случае нельзя, — цитирует MMA.Metaratings.ru Саитова. — Вы знаете, насколько важно правильно подойди к бою в хорошей форме, с мотивацией. Менее техничный боксер может выйти с такой мотивацией, что закатит насколько яркий бой, что многие вещи окажутся просто несопоставимы. Ни в коем случае нельзя в этом дивизионе кого-то недооценивать. Ударная мощь — конек Бетербиева. Причем она грамотная, рассчитанная. Мне нравится его подход с тренером. Артур не летит, сломя голову, а ломает и прибавляет потихонечку. Это приносит свои плоды. Я не увидел спада у Бетербиева по последнему поединку. Он продолжает находиться в топовой форме».

Бетербиев последний поединок провел против британца Энтони Ярда 29 января в Лондоне. В данном бою техническим нокаутом победил Артур в результате остановки боя угловыми Энтони в восьмом раунде. В его активе 19 побед (все нокаутом) без единого поражения.

Смит свой последний бой провел в августе 2022 года, одержав победу над Матье Бодерликом нокаутом в четвертом раунде. На его счету 29 побед (21 нокаутом) и одно поражение.