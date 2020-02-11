Британский боксер тяжелого веса Диллиан Уайт — единственный кандидат на бой с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

— Мы находимся на финальном этапе согласований, — цитируют Рябинского «РИА Новости». — Окончательная ясность может появиться уже в ближайшее время. Я не очень люблю говорить о чем-либо до подписания договора. В данный момент в качестве соперника для следующего поединка Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам уже не интересен. Просто в данный момент бой Уайт — Поветкин очень интересен поклонникам бокса. Это очевидно и нам, и британской стороне. Да и для самих боксеров это сейчас, наверное, самый перспективный поединок в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы можем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером.

На счету 40-летнего Поветкина 35 побед (24 — нокаутом), два поражения и ничья. В активе 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) при единственном поражении.