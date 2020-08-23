Рябинский заявил, что следующий бой Поветкин проведет против Уайлдера или Фьюри

Российский боксер супертяжелого веса Александр Поветкин проведет бой против победителя поединка с победителем поединка Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, заявил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Поветкин точно должен быть обязательным претендентом, — цитирует Рябинского ТАСС. — Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер — Фьюри».

Ранее россиянин нокаутировал британца Диллиана Уайта.

40-летний Поветкин одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один раз завершил бой вничью. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и два поражения.