Рябинский: «Я очень рад, что нам удалось организовать бой Бивола и Канело»

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский поделился ожиданиями от поединка российского боксера Дмитрия Бивола с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

«Это будет очень конкурентный и интересный поединок. Я очень рад, что нам удалось организовать этот бой, это большой шанс для Димы. «Мир Бокса» занимался его профессиональной карьерой с самого ее начала, и мы гордимся тем, что помогли ему проявить его потенциал, и показать этого талантливого боксера всему миру», — приводит пресс-служба «Мира Бокса» слова Рябинского.

Ранее стало известно, что Бивол проведет защиту титула чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе против Канело 7 мая.

На счету 31-летнего Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере, у 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.