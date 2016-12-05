Рябинский готов начать переговоры о реванше между Лебедевым и Гассиевым

Глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил, что готов начать переговоры о бое-реванше между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, но прежде нужно узнать желание Лебедева. В субботу в Москве 37-летний Лебедев раздельным решением судей проиграл 23-летнему соотечественнику Гассиеву и потерял пояс IBF в первом тяжелом весе. Другой пояс Лебедева – WBA (Super) – на бой не выставлялся.

– Оба шикарно провели бой, оба мужики, достойны уважения, – цитирует "Р-Спорт" слова Рябинского. – Был прекрасный бой. С судьями не принято спорить, но я бы дал ничью. Это было бы справедливое решение. Денис хорошо проявил себя в этом бою, а то, что он проиграл один раунд (пятый) с большим отставанием из-за нокдауна, это ни о чем не говорит. Денис много ударов в течение всего боя нанес, набрал много очков, выиграл много раундов.

Мы еще не разговаривали о планах, надо восстановиться, прийти в себя. Я бы начал переговоры о реванше, это было бы классно. А дальше надо говорить с Денисом, будем вместе с ним выбирать дальнейший путь. Какой смысл было выставлять оба пояса? У нас Мурат был обязательным претендентом по IBF, вот мы и выставили его на кон. Сейчас у нас получилась правильная схема.