Руслан Проводников: «Трижды был близок к бою с Пакиао, но рад, что не сложилось»

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников (25-5), рассказал о том, что был близок к бою с филиппинцем Мэнни Пакиао три раза. 36-летний уроженец Березово так же рассказал, что был спарринг-партнером Пакиао в 2012 году перед боем Мэнни с Тимати Брэдли.

— Я был трижды одним из главных претендентов на бой с Мэнни Пакиао. — Рассказал Проводников. — Но не получилось. Где-то я сам был виноват, как в случае с поражением от Алгиери. Если бы я выиграл, мы бы дрались. А так вместо меня вышел Крис. А где-то промоутер был виноват, они же все хотят заработать. Два раза этот бой я не получил только из-за жадности промоутера. Но я, может, даже и рад, что наш бой с Мэнни не состоялся... А вдруг он бы меня избил как собаку, покалечил бы? Понимаете, я с ним провел больше 70 раундов, когда он готовился к первому бою с Тимати Брэдли. И могу сказать, что жестче ударов я не принимал. И слава богу, что они были в шлем. Если бы не этот шлем с бампером, я бы сегодня ходил с покалеченным носом. Правда. У него просто феноменальная скорость. Это такая «резкатуха»! Есть два вида панчеров: которые бьют за счет своей физической мощи и которые бьют за счет скорости. Мэнни относится ко второй категории. У него просто феноменальная скорость. Это то, что ты никогда не натренируешь. Это то, с чем ты родился. Я такой левый прямой словил, ух. Он мне этот бампер на шлеме вмял так, что все равно чуть нос не сломал. А если бы не бампер, у меня нос бы внутрь ушел.