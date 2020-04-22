Руслан Проводников: «Мне поступило серьезное предложение вернуться»

Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников (25-5), прокомментировал возможное возвращение на ринг. 36-летний уроженец Березово не выступал с 2016 года.

— Я уже не планировал возвращаться и у меня особо нет желания выходить, — сказал Проводников. — Но мне поступило очень серьезное предложение. Я, если честно, в раздумьях: нужно ли мне это. Я никогда не гнался ни за славой, ни за деньгами, у меня не было амбиций стать лучшим. У меня простые цели были: прокормить семью. А пояс чемпиона — это был ключ к тому, чтобы обеспечить свою семью. Сегодня я наслаждаюсь жизнью, я сегодня счастлив, у меня есть работа, есть семья, дети, 9 августа сын родился.

Что за соперник? Скажем так, это тот соперник, ради которого можно было бы выйти. Просто ради этого боя. Подраться так, как я всегда дрался. Повеселиться, поорать и не важно, кому поднимут руку.