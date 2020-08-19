Руслан Файфер: «Не считаю Папина фаворитом нашего боя»

Российский боксер Руслан Файфер (25-1, КО 16) поделился ожиданиями от боя с Алексеем Папиным (11-1, КО 10), который пройдет 22 августа в Казани. В поединке будет разыгрываться звание обязательного претендента по версии WBC в первом тяжелом весе.

— Не считаю Папина фаворитом, а тот кто ставит такие коэффициенты не разбирается в боксе, — сказал Файфер. — Я боксер более высокого класса, чем мой соперник. Основное мое преимущество в техническом мастерстве — я более обучен и более разнообразен как боксер. В общем, в преддверии этой встречи меня ничего не смущает. После победы над Алексеем моим следующим соперником должен стать Илунга Макабу, если получится какой-то простой, или случится задержка, то тогда мне будет интересно подраться и с Кудряшовым. Дмитрий является раскрученным боксером, его в России знают. Но приоритет у меня будет в сторону чемпионских боев. (Михаил Потапов)