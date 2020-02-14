РУСАДА не может применить санкции к боксеру Кушиташвили за употребление кокаина

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не сможет применить санкции к боксеру Георгию Кушиташвили, в организме которого обнаружили кокаин, сообщает ТАСС.

В пятницу стало известно, что результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили, арестованного по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина. Позднее Федерация бокса России пожизненно отстранила спортсмена от выступлений за национальную команду.