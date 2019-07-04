Руис рассказал о переговорах с Джошуа

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня одержал победу над Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хочет подойти к реваншу с бывшим соперником в полной готовности, сообщает BoxingScene.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и получил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

– Сейчас обсуждается, пройдет ли бой в США или на их территории. Мы боремся за то, чтобы поединок прошел в США или в Мексике. Я не хочу потерять пояса. Думаю, Джошуа постарается перебоксировать меня, но я готовлюсь к тому, чтобы еще сильнее давить на него, выбрасывать больше ударов и больше комбинаций, – приводит слова Руиса BoxingScene.

Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было