Руис отказался от боя с Уайтом. Ему предлагали 5 миллионов долларов за поединок

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт утверждает, что Энди Руис отказался от боя с ним. Мексиканцу предлагали за этот поединок 5 миллионов долларов.

— Говорят, что Руис хочет драться с Луисом Ортисом, но я в это не верю, — цитирует Уайта Boxing News 24. — За бой со мной ему предлагали 5 миллионов долларов. С Ортисом он выйдет за 200 тысяч долларов. В этом нет смысла.

Руис говорил, что побьет меня. Если он действительно так думает, то почему намерен драться с Ортисом? Руис делает вид, что это более сложный бой для него, чем со мной. Ортис — хороший боксер, но какой чемпионат Кубы он выигрывал? Никто не слышал о нем на любительском уровне. Мы слышали обо всех великих кубинских любителях. Мы знаем, чего они достигли. Луис Ортис никогда не входил в топ-5 кубинских боксеров.

На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

В июне прошлого года 30-летний Руис победил Энтони Джошуа, завоевав титулы «суперчемпиона» по версии WBA и чемпиона мира по версиям WBO и IBF. В декабре британец взял реванш, победив Руиса по очкам и вернув себе пояса.

В свою очередь, 40-летний Ортис в последнем бою проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в седьмом раунде.