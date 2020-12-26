Рой Джонс заинтересован в боксерском матче с экс-чемпионом UFC

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший все еще заинтересован в выставочном поединке по правилам бокса с легендой UFC Андерсоном Сильвой.

«Думаю, что реванш с Тайсоном и бой с Андерсоном Сильвой — это те два поединка, которые ему интересны. И Андерсон Сильва был бы первым выбором для него, поскольку он чувствует, что мог бы действительно сделать с ним то, что ему хочется, и это бы стоило его времени», — сказал тренер Джонса Том Янкелло в интервью The Sun.

Он также отметил, что Рой уже долгое время говорит о поединке с Андерсоном Сильвой, и теперь, когда он уже не в UFC, они могут организовать этот бой.

Напомним, в прошлом месяце 51-летний Джонс вернулся на ринг, проведя восьмираундовый бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Майком Тайсоном.