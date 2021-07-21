Рой Джонс пожелал Гассиеву удачи в поединке с Валлишем
18:16
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выразил поддержку российскому боксеру Мурату Гассиеву перед поединком с немцем Михаэлем Валлишем.
«Гассиев, удачи! Будь умным, используй свои знания и навыки так же, как свою силу. Сохраняй баланс. Не сила здесь, а навыки тут. А одинаково: сила и навыки. Удачи!», — цитирует Джонса РЕН ТВ 21 июля.
Гассиев проведет бой против Валлиша 22 июля. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/860061-titulnye-poedinki-i-shou-o-bolshom-turnire-po-boksu-v-moskve
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