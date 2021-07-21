Рой Джонс пожелал Гассиеву удачи в поединке с Валлишем

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выразил поддержку российскому боксеру Мурату Гассиеву перед поединком с немцем Михаэлем Валлишем.

«Гассиев, удачи! Будь умным, используй свои знания и навыки так же, как свою силу. Сохраняй баланс. Не сила здесь, а навыки тут. А одинаково: сила и навыки. Удачи!», — цитирует Джонса РЕН ТВ 21 июля.

Гассиев проведет бой против Валлиша 22 июля. РЕН ТВ покажет поединок в прямом эфире.