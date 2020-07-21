Рой Джонс: «Майк Тайсон выбрал меня в соперники, я не мог отказаться»

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс прокомментировал информацию о возможном бое с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

— Да, это правда, Майк — легенда, — сказал Джонс. — Получить предложение выйти с ним в ринг и отказаться было бы сумасшествием. Я не собирался возвращаться и драться снова, но ради Майка Тайсона я согласен сделать исключение. Для меня это возможность, которую я не могу отвергнуть. Из всех желающий выйти с ним на ринг он выбрал меня. А раз он так сделал, то как я могу сказать нет

Во вторник появилась информация, что Майк Тайсон и Рой Джонс ведут переговоры о поединке в 2020 году. Предполагается, что бой пройдет в США в сентябре и будет состоять из восьми раундов, весовая категория пока не определена.

В конце апреля Тайсон сообщил, что намерен вернуться на ринг. На счету 54-летнего американца 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. Его последний поединок состоялся 11 июня 2005 года, в нем американец уступил ирландцу Кевину Макбрайду.

50-летний Джонс завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, одержал 66 побед (47 нокаутом) и потерпел девять поражений. (Александр Чурилин)