Рой Джонс готов провести второй бой против Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов провести еще один поединок против Майка Тайсона, информирует ТАСС.

Ранее Тайсон заявил о готовности провести повторный бой против Джонса-младшего.

В команде Джонса отметили, что он видел высказывание Тайсона, но предложения по такому бою пока не поступало.

Поединок Тайсона и Джонса состоялся в ноябре 2020 года, он имел выставочный статус, по итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.

Тайсону 56 лет, он является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Джонсу, который имеет российское гражданство, 54 года. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.