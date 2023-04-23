Рой Джонс готов провести второй бой против Тайсона
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший готов провести еще один поединок против Майка Тайсона, информирует ТАСС.
Ранее Тайсон заявил о готовности провести повторный бой против Джонса-младшего.
В команде Джонса отметили, что он видел высказывание Тайсона, но предложения по такому бою пока не поступало.
Поединок Тайсона и Джонса состоялся в ноябре 2020 года, он имел выставочный статус, по итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.
Тайсону 56 лет, он является бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Джонсу, который имеет российское гражданство, 54 года. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Источник: https://tass.ru/sport/17587725
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