Рой Джонс: «Если бы Тайсон дал согласие, я бы с ним подрался»

Бывший чемпион в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший в интервью «СЭ» рассказал, почему не состоялся его бой с Майком Тайсоном.

— Потому что мы никогда не пытались сделать его. Говорят разные вещи, в книжках что-то пишут, но это ерунда.

— Да, Андре Уорд недавно сказал, что был контракт...

— Да, но он это взял из книги Джеймса Принса, нашего менеджера. Но это не правда. Это не правда. Слушайте, я сказал, что останусь в тяжеловесах только ради одного боя. Если Майк Тайсон захочет боя со мной — я подерусь с ним в тяжах. Если ему бой со мной не интересен, я буду драться в полутяжах. Мы его вызвали, он сказал: «Нет». Я ответил: «Окей, я возвращаюсь в полутяжи и дерусь с Тарвером». Если бы Тайсон дал согласие, я бы с ним подрался, деньги не играли никакой роли. Это был бы самый большой бой на планете на тот момент. Это был тот бой, которого я хотел. А то что они говорят про контракт — это не правда. Его не было. (Михаил Потапов)

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