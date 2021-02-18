Рой Джонс дал Чудинову шанс на победу в бою против Чилембы

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Рой Джонс поделился ожиданиями от турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Вечер боев состоится в Москве 20 февраля. Ученик Джонса Айзек Чилемба в главном бою вечера встретится с россиянином Федором Чудиновым.

«Оба соперника на пике своей карьеры, у Чудинова хорошие боевые комбинации, он очень умный и разумный парень, очень хороший боец, очень сильный, Айзек был как добытчик, голодный до победы, его позиция — либо все, либо ничего! — цитирует Джонса РЕН ТВ. — Ты должен боксировать и драться, постоянно отражать удар — это залог успешной борьбы. Я дам Чудинову шанс на победу — всем дам».

РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.