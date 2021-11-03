Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс поделился мнением об украинском боксере Александре Усике.

«Удивила ли меня его победа в бою с Энтони Джошуа? Нет. Я ждал, что Усик победит. Ментально Усик — это боец другого уровня. Джошуа не смог нокаутировать его в начале боя, и для него все было кончено. Один из знакомых боксеров подходил ко мне перед боем и хотел совета, на кого поставить. Я спросил, сколько у него денег. Он ответил, что 300 долларов. Тогда я посоветовал поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика».

В реванше все зависит от подготовки Джошуа, как он переживет поражение. Скорее всего, Усик победит, но это не будет легко", — приводит слова Джонса «РБ Спорт».

В сентябре Усик единогласным решением судей победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе. Реванш между ними обязателен по условиям контракта и запланирован на первый квартал 2022 года.