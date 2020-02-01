Ростислав Плечко: «Бой Фьюри и Уайлдера превзойдет все ожидания»

Российский боксер-тяжеловес Ростислав Плечко отметил, что предположить исход боя Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера невозможно. По его словам, оба спортсмена имеют свои уникальные возможности, которые могут реализовать в предстоящей схватке. Поединок пройдет 22 февраля.

— Я уверен, что предстоящий бой по накалу страстей и противостоянию стилей превзойдет все ожидания, — цитирует Плечко РЕН ТВ. — Потому что в 2018 году развитие событий было интересное. Напомню, Тайсон Фьюри вел весь бой по очкам, а в конце Уайлдер продемонстрировал мощнейшую серию ударов, и Фьюри оказался на настиле ринга. Если честно, мне показалось, что он не встанет. Этот парень — я не знаю, из чего он сделан. Он встал и еще взял концовку раунда. Поэтому накал страстей предстоит неимоверный. Рекомендую всем смотреть в прямом эфире.

Я никого не выделяю в этом бою. Считаю, что явного фаворита нет. Подтверждение тому — ничейный результат в первом бою. По стилю мне больше нравится Уайлдер. Я тоже нокаутер и порой пренебрегаю классикой бокса в техническом смысле ради эффективности. Уайлдер по всем понятиям профессионального бокса — «корявый». Тайсон Фьюри более «выученный», технически оснащенный, более легкий, подвижный. Но, конечно, не настолько бьющий и не настолько агрессивный. Именно эта разница стилей и дарит нам красоту предстоящего боя.