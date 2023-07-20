Кузьмин: «В бою с Монтесом особо-то и не напрягался»

Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от победы над мексиканцем Германом Гарсия Монтесом.

«Я особо-то и не напрягался, выполнял установку своего угла, — сказал Кузьмин журналистам после боя. — Контролировал свой поединок, хотя иногда давал ему поработать. Потому что на дальней дистанции он ничего не мог сделать. Мне тренер Геннадий Юрьевич Машьянов подсказывал бить навстречу, несколько хороших моментов у меня было. Но я чуть-чуть все-таки не успевал. Наверное, сказался тот факт, что я десять месяцев не выходил на ринг.

Сейчас наберу обороты, и все встанет на свои места. Я готов выйти на ринг хоть завтра, я особо-то не устал. Я полностью контролировал бой. Посмотрите на его лицо, и все станет понятно. Насчет будущего — конкретных предложений не было».

Кузьмин победил Монтеса техническим нокаутом в девятом раунде. Бой состоялся в Санкт-Петербурге и стал главным событием турнира «Однажды в ринге». Победа стала для Кузьмина 19-й в профессиональной карьере при двух поражениях.