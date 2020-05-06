Российский промоутер предложил Тайсону бой с Емельяненко или Харитоновым

Российский боксерский промоутер Владимир Хрюнов предложил бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Майку Тайсону боксерский поединок в Белоруссии на турнире промоушена WTKF — с Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко. Об этом Хрюнов сообщил «СЭ».

— Вчера мы связались с Тайсоном, — сказал Хрюнов. — Звонок был по другой теме, но мы обсудили и его намерение вернуться на ринг. Он спросил, есть ли возможность провести бой в России. Я ему предложил выступить в рамках промоушена WTKF — в Белоруссии. Соперники на выбор — Сергей Харитонов и Александр Емельяненко. Поединок по правилам бокса. Статус — выставочный бой. Тайсон спросил, найдется ли у меня миллиончик. Я ответил, что найдется.

— Братьев Емельяненко он путает, — отметил промоутер. — Александра он не знает, поэтому сначала подумал, что речь идет о Федоре. Но я уточнил, что имею в виду Александра. Сегодня поговорю сначала с Харитоновым, так как он действующий чемпион WTKF, а потом с Александром. Тайсон сейчас на самом деле тренируется. У него есть хорошие предложения — например, тур по Австралии. (Илья Андреев)