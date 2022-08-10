Гассиев рассказал, почему не дрался больше года

Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1) сообщил, что из-за травмы и проблем с визой не мог выступать так часто, как хотелось бы. Об этом Гассиев сказал в интервью «СЭ».

— Расскажите в подробностях, почему вы пропустили целый год. Понятно, что была травма.

— Очень много факторов. Травма, потом одно, второе, третье. Визу было сложно получить. Но сейчас, слава богу, все хорошо. Спасибо Федерации бокса России, Умару Кремлеву, Алексею Авсецину, всем ребятам, которые сейчас помогают мне, чтобы я начал боксировать, вернулся на прежний уровень. Сейчас это все в прошлом. С божьей помощью этот бой будет стартовой точкой. Дальше — только вперед.

— У вас произошла травма правой руки. Как она случилась? В тренировочном процессе?

— На спарринге в лоб попал и сломал руку. Было долгое восстановление. Хорошую форму набрал, но так случается. Кто спортом занимается, понимает, что травмы неизбежны.

— Я помню, у вас перед боем с Усиком была травма не правой, а левой руки. Это внушает некоторое опасение. Что скажете на этот счет?

— Я могу сказать, что любой спортсмен получает травму. Без травм просто невозможно, потому что наш организм переносит колоссальные нагрузки, подвержен травмам. Мышцы надрываются, рвутся, связки болят, суставы, кости ломаются. Без этого не получится добиться успеха. Нужно все это преодолевать, где-то закрывать на это глаза и двигаться к своей цели.

— Самая тяжелая травма в вашей спортивной карьере?

— Слава богу, такой травмы еще не было. Были те, которые меня чуть-чуть приостанавливали. Это вот плечо, связки порвал чуть-чуть, руку сломал, но это, я считаю, нормально. Так бывает. Это рабочий процесс, не обращаю особого внимания. Было и было, все оставил. Двигаемся дальше.

— Нервирует вся эта ситуация? У вас большой простой, вам 28 лет, хочется боксировать, идти вверх, и вот происходят такие неприятности.

— Все случается. В карьере любого спортсмена бывает где-то пауза, где-то остановился, что-то мешает, но я на это никак не реагирую. Делаю свою работу, постоянно тренируюсь, поддерживаю себя в форме. Рабочий процесс, рабочий момент. Меня это точно не останавливает.

26 августа 28-летний Гассиев проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Поединок пройдет в Белграде, а в России будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.