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Сергей Ковалев: «Мне нужен еще один бой, чтобы вернуть прежнюю форму»

Сергей Ковалев прокомментировал победу на Тервелом Пулевым
Иван Шитик
Корреспондент
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Российский боксер Сергей Ковалев поделился эмоциями после победы над Тервелом Пулевым в своем дебютном бою в первом тяжелом весе.

«После долгого перерыва несколько тяжело. Но я вернулся. Буду дальше набирать форму. Отдохну недельку и возобновлю тренировки. Уже жду следующий бой.

Конечно, я волновался, как пройдет бой. Я пропустил много времени. Была большая пауза. Моему тело такой простой не пошел на пользу. Я хочу драться каждые три-четыре месяца.

Мне нужен еще один бой, чтобы вернуть прежнюю форму", — сказал Ковалев сразу после завершения боя.

В общей сложности Ковалев провел 40 боев, праздновав победу в 35 поединках, четыре раза уступив, а один бой был признан ничейным.

Пулев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, одержав 16 побед (13 — нокаутом).

Сергей Ковалев
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