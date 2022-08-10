Гассиев о Сербии: «Как будто в России нахожусь. Здесь очень добрые люди»

Российский боксер-супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1) рассказал, что следующий бой проведет в Сербии, потому что туда легче добраться российским фанатам. Об этом Гассиев сказал в интервью «СЭ».

— Вы сейчас в Сербии находитесь?

— Да.

— Расскажите, почему бой именно в этой стране пройдет, а не в России?

— Сейчас такая ситуация сложилась. Тяжело боксировать. Но у нас хорошие друзья в Федерации бокса Сербии. Федерация бокса России дружит с ними. Они предложили место проведения, и мы с радостью согласились. Сюда много людей приедет из России, потому что лего добираться. Поэтому выбрали на сегодняшний день это место.

— Вы легко добрались? Сейчас в Европу через несколько пересадок нужно лететь.

— Нет, мы нормально добрались, без проблем. Хорошо нас здесь встретили. Я очень доволен.

— Помню, когда я был в Сербии несколько лет назад, люди, узнавая, что я из России, руки жали, обнимали даже. Вы за это время почувствовали, что в Сербии к россиянам особо теплое отношение?

— Я как приехал, то не почувствовал, что я вдали от дома. Как будто в России нахожусь. Здесь очень приятные и добрые люди, приветливые. Я здесь себя гостем точно не чувствовал. Был приятно удивлен.

— Вы по миру достаточно поколесили, много где были. Где вы прочувствовали самое большое гостеприимство?

— Если брать из Европы, то в Сербии самые доброжелательные люди. Везде они есть, но здесь как-то ко мне более тепло относятся.

26 августа 28-летний Гассиев проведет бой с 42-летним американцем Карлоусом Уэлчем (21-2). Поединок пройдет в Белграде, а в России будет показан в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.