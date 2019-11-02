Курбанов одержал 18-ю победу подряд

Россиянин Магомед Курбанов завоевал титул интернационального чемпиона WBO в весовой категории до 69,9 кг. Как информирует ТАСС, в 12-раундовом поединке в Екатеринбурге 24-летний Курбанов по очкам выиграл у бывшего временного чемпиона мира по версии WBA в весе до 66,68 кг аргентинца Диего Габриэля Чавеса.

Курбанов впервые вышел на ринг после того, как из-за проблем с визой в конце июля был отменен его поединок за титул чемпиона мира по версии WBA против француза Мишеля Соро. В мае 2017 года также не состоялся бой Курбанова против бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Шейна Мосли из-за болезни американца, который потом завершил карьеру.

24-летний Курбанов одержал 18-ю победу (11 — нокаутом) при отсутствии поражений. Он занимает девятое место в рейтинге WBA и десятое в рейтинге WBC. 33-летний Чавес потерпел пятое поражение при 27 победах (23 — нокаутом) и одной ничьей.