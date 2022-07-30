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Гаджи Автомат: «Карьера Родригеса закончилась, поэтому будет жесткий нокаут»

Гаджи Автомат поделился ожиданиями от поединка с Фернандо Родригесом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гаджи Автомат.

Российский боксер и боец на голых кулаках Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат прокомментировал предстоящий поединок против бразильца Фернандо Родригеса.

«У нас есть примерный план на бой, и у нас у обоих слабая сторона — это дыхалка, — сказал Наврузов «СЭ». — Как я реагирую на нападки со стороны Родригеса? Нормально и спокойно. Ему, наверное, все-таки сказали, что я являюсь топовым кулачником, и это его шанс зацепиться в России, но я не дам ему шансов, так как у меня своя карьера. Его карьера давно закончилась, поэтому будет жесткий нокаут».

Гаджи Автомат и Родригес сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 5 августа в Москве.

Бокс
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