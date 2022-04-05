Российский боксер Федосов снялся с боя против Кубрата Пулева

Российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов снялся с боя против бывшего претендента на титул чемпиона мира болгарина Кубрата Пулева, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов турнира. Его заменит Джерри Форрест.

Бой Федосов — Пулев должен был состояться 14 мая в Инглвуде (США, штат Калифорния) в рамках Triller Fight Club.

Также на этом турнире свой бой проведет россиянин Сергей Ковалев, его соперником станет брат Кубрата Пулева, Тервел Пулев.

Федосову 36 лет. В его послужном списке 32 победы (26 нокаутом), 3 поражения.