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Сегодня, 12:07

Российский боксер Федосов снялся с боя против Кубрата Пулева

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский боксер-супертяжеловес Андрей Федосов снялся с боя против бывшего претендента на титул чемпиона мира болгарина Кубрата Пулева, информирует ТАСС со ссылкой на организаторов турнира. Его заменит Джерри Форрест.

Бой Федосов — Пулев должен был состояться 14 мая в Инглвуде (США, штат Калифорния) в рамках Triller Fight Club.

Также на этом турнире свой бой проведет россиянин Сергей Ковалев, его соперником станет брат Кубрата Пулева, Тервел Пулев.

Федосову 36 лет. В его послужном списке 32 победы (26 нокаутом), 3 поражения.

Источник: https://tass.ru/sport/14282951
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