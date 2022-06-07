Российский боксер Дмитрий Кудряшов сомневается, что Александр Емельяненко (28-9) подерется с Вячеславом Дациком (6-8) в сентябре.

«Я вас умоляю, какой сентябрь? Какой Емельяненко? Вы видели, в каком он состоянии? Я на вашей передаче на него смотрел, — сказал Кудряшов в интервью YouTube-каналу Sport24. — Думаю, что выпускать Александра на бой — это преступление. В таком состоянии Дацик просто заберет здоровье у Александра.

Тем более, если это бой по правилам бокса, то его курирует Федерация бокса. Есть определенные параметры, медицинская комиссия. У кого есть уверенность, что Александр пройдет ее в таком состоянии? Я точно не уверен. Одно дело — реабилитация, когда ты приходишь в себя, а другое — подготовиться к бою. Здесь точно не три месяца».

Дацик должен провести бой против Александра Емельяненко (28-9) на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.