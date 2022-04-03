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Сегодня, 01:15

Российский боксер Батыргазиев победил Гаджиалиева в Москве

Роман Шишов
Корреспондент
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Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 61,23 кг, выиграл у азербайджанца Гайбатуллы Гаджиалиева решением судей. 10-раундовый поединок прошел в Москве.

Батыргазиев одержал шестую победу на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP).

23-летний олимпийский чемпион Токио также имеет титулы интерконтинентального чемпиона по версии IBF, чемпиона EBP, чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии WBO.

30-летний Гаджиалиев потерпел третье поражение при восьми победах и одной ничьей.

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