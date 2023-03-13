Шульский: «Чувствую каждого человек, который смотрит мои бои и болеет за меня»

Российский боец Павел Шульский поделился мнением о предстоящем поединке с бразильцем Данило Сузартом в Москве.

«Тут нас смотрят люди, пишут свои комментарии. Поэтому мы делаем бои для людей. Я чувствую каждого человека, который смотрит мои бои и за меня болеет», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Поединок Шульского и Сузарта состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и пройдет 31 марта.

В главном бою сойдутся тяжеловесы Вячеслав Дацик и Кевин Джонсон.