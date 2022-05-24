Российский боец Иван Штырков (20-2) заявил, что предстоящий поединок по правилам бокса против Михаила Мохнаткина (14-5) нельзя назвать профессиональным боксом.

«Мы живем один раз, и такие истории в жизни не часто выпадают — попробовать себя в новой дисциплине, — сказал Штырков на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ». — Почему в новой? Думаю, что многие, кто смотрит ММА, понимают, что там ударная техника отличается от классического бокса. Тем более я совсем не ударник — я 20 лет занимался спортивным самбо и ударку начал ставить только тогда, когда стал выходить в клетку. В ММА одной борьбой не вывезешь.

Естественно, я отдаю себе отчет, что у меня точно будет не бокс, а что-то из техники уличной драки. За такое короткое время поставить технику классического бокса невозможно. Организм и тело все равно работают на инстинктах. Это будут больше какие-то колхозные удары, наработки. Назвать это профессиональным боксом у меня язык не поворачивается, потому что я очень уважительно отношусь к спорту вообще, тем более к классическим дисциплинам. Сказать, что я боксер, устроив бой в перчатках по правилам бокса, у меня язык не поворачивается. Это будет хорошая драка, всем понравится. Но я это не позиционирую как бокс».

Бой Штыркова и Мохнаткина пройдет на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске, который запланирован на 27 мая.