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Сегодня, 11:15

Бивол о реванше с Альваресом: «Давайте договариваться, но уже на других условиях»

Бивол высказался о реванше с Альваресом
Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский боец Дмитрий Бивол высказался о возможном реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Сегодня, 8 мая Бивол победил Альвареса единогласным решением судей и защитил чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

«Если говорить о рематче, то давайте договариваться, но уже на других условиях. Я всю неделю перед этим боем сидел в моем номере отеля, мне было скучно. Я никуда не выходил из номера, устал от этого. Было слишком большое внимание к бою. Когда он выходил в ринг, я слышал, как кричала публика, меня это зарядило, я наслаждался. Что я сделаю по-другому в реванше? Не знаю, у меня пока и нет этого реванша. У меня есть послание всем, кто ставил на меня сегодня деньги — «Мои поздравления, парни!» (смеется)», — сказал Бивол после боя.

31-летний россиянин одержал 20-ю победу в 20-м поединке в профессиональной карьере. Альварес потерпел второе поражение в профессиональной карьере. Единственным до Бивола, кто смог победить мексиканца, был Флойд Мейвезер. Помимо двух поражений, у Канело 57 побед и 2 ничьих.

Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса. «У Канело нет природной силы удара, я видел все, что он хотел сделать». Дмитрий Бивол — слова после боя
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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