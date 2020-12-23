Российская боксерша вновь вызвала Ольгу Бузову на бой
Российская боксерша Ангелина Семенова в очередной раз вызвала на бой популярную певицу и телеведущую Ольгу Бузову.
Такое обращение девушка сделала после своей победы на турнире Fight Night в Казани, которую спортсменка одержала за 22 секунды.
«Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более, проект «Дом-2» закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть», — приводит слова Семеновой РИА Новости.
Ранее 26-летняя спортсменка уже предлагала Бузовой встретиться на ринге, пообещав «бить не сильно».
За свою карьеру в профессиональном боксе Семенова одержала три победы при одном поражении.
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