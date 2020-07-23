Россиянин Устинов проведет бой с боксером, который нокаутировал Тайсона

Российский боксер-супертяжеловес Александр Устинов проведет бой с британцем Дэнни Уильямсом 26 июля в Минске, на кону будет стоять титул WBA Asia. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Устинова — Владимир Хрюнов.

На счету 43-летнего Устинова 35 побед (26 КО) и 4 поражения. У 47-летнего Уильямса — 54 победы (41 КО) и 28 поражений. Британец известен тем, что в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона. (Илья Андреев)