Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Россиянин Устинов проведет бой с боксером, который нокаутировал Тайсона

10:35
Теги:

Российский боксер-супертяжеловес Александр Устинов проведет бой с британцем Дэнни Уильямсом 26 июля в Минске, на кону будет стоять титул WBA Asia. Об этом «СЭ» сообщил менеджер Устинова — Владимир Хрюнов.

На счету 43-летнего Устинова 35 побед (26 КО) и 4 поражения. У 47-летнего Уильямса — 54 победы (41 КО) и 28 поражений. Британец известен тем, что в 2004 году нокаутировал Майка Тайсона. (Илья Андреев)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир