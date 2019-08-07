Россиянин Чурбанов проведет бой с поляком Михалом Сыроваткой

32-летний чемпион России по боксу среди профессионалов в первом среднем весе (до 69,75 кг), тюменец Максим Чурбанов подписан на бой с 31-летним боксером из Польши Михалом Сыроватка. Поединок в весе до 66,7 кг, на кону которого будет стоять титул чемпиона Польши, пройдет 7 сентября в польском городе Белосток.

– Нас ждет настоящая рубка, оба боксера мотивированы закрыть свое поражение. А Максим умеет выживать в самых сложных гостевых встречах, – сказал генеральный директор промоуторской компании Yuka Boxing Зяки Юнисов. – Это будет вторая в этом году попытка "завоевать" Польшу. В первой – с Михаилом Лесняком – нужно было больше доминировать с самого начала. Опыт мы извлекли, надеюсь, что в бою с Сыроватка будет уже другой Чурбанов. Польский боец недавно боксировал с датчанином замбийского происхождения Эноком Поульсеном, последний хорошо использовал контратаки и переигрывал в большинстве эпизодов. Думаю, что польский агрессор сделает ставку на первые раунды, где с первых секунд пойдет вперед. Выступая в качестве андердога, Максим умудрялся выигрывать за счет своей выносливости и мастерства. И здесь, ему нужно дать сопернику "вымахаться", выбрасывать навстречу много ударов, чтобы он мазал и уставал, стараться обыграть за счет технического уровня и скорости, и во второй половине боя нокаутировать.