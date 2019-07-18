Россиянин Бетербиев назвал украинца Гвоздика опасным соперником

Чемпион мира по версии IBF в весовой категории до 79,38 кг Артур Бетербиев считает опасным своего соперника – украинца Александра Гвоздика. Россиянин проведет объединительный поединок с обладателем пояса WBC 18 октября в США.

– Хорошо, что мы договорились об этом поединке, – приводит ТАСС слова Бетербиева. – Гвоздик – опасный соперник. Более детально мы будем разбирать его уже с тренерским штабом. Я хотел объединительный бой, и мы договорились о нем.

На счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.