Россиянин Беспутин победил украинца Плотникова в первом бою после лишения титула чемпиона мира

Россиянин Александр Беспутин победил украинца Виктора Плотникова на турнире в Москве, сообщает ТАСС. Беспутин взял верх техническим нокаутом во втором раунде.

Это был первый бой российского боксера после лишения титула чемпиона мира по версии WBA в весе до 63,5 кг. Пояс Беспутин взял 1 декабря 2019 года, победив соотечественника Раджаба Бутаева по очкам. После поединка его допинг-тест показал положительный результат.

На счету 29-летнего Беспутина 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. 43-летний Плотников одержал 33 победы (15 нокаутом) и потерпел 15 поражений.