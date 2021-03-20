Россиянин Беспутин победил украинца Плотникова в первом бою после лишения титула чемпиона мира
21:03
Россиянин Александр Беспутин победил украинца Виктора Плотникова на турнире в Москве, сообщает ТАСС. Беспутин взял верх техническим нокаутом во втором раунде.
Это был первый бой российского боксера после лишения титула чемпиона мира по версии WBA в весе до 63,5 кг. Пояс Беспутин взял 1 декабря 2019 года, победив соотечественника Раджаба Бутаева по очкам. После поединка его допинг-тест показал положительный результат.
На счету 29-летнего Беспутина 15 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. 43-летний Плотников одержал 33 победы (15 нокаутом) и потерпел 15 поражений.
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