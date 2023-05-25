Артур Бетербиев объявил о поединке с Каллумом Смитом 19 августа

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев объявил о том, что 19 августа проведет защиту трех поясов против британца Каллума Смита. Бой пройдет в Квебеке (Канада).

«Рад сообщить, что 19 августа вы вновь увидите меня в ринге. Моим соперником стал Каллум Смит — обязательный претендент на титул WBC. Но на кону в этом бою будут стоять все три моих пояса.

Впереди несколько месяцев подготовки, и я надеюсь, что все пройдет как надо. Это будет славный бой. Увидимся 19 августа», — написал российский боксер в соцсети.

Бетербиев в прошлом бою нокаутировал Энтони Ярда (23-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Смит в прошлом бою одолел Матье Бодерлика (21-2) нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Смит имеет лишь одно поражение от абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2).