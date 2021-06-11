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Россиянин Андреев завоевал золотой титул WBA

21:20

Российский боец Роман Андреев победил Фредди Фонсеку из Никарагуа в поединке за вакантный золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 61,23 кг.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Андреева решением судей.

На счету 35-летнего Андреева 25 побед, в том числе 17 — нокаутом. У 29-летнего Фонсеки 29 побед (20 нокаутом) и пять поражений.

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