Россиянин Андреев завоевал золотой титул WBA
21:20
Российский боец Роман Андреев победил Фредди Фонсеку из Никарагуа в поединке за вакантный золотой титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) в весовой категории до 61,23 кг.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Андреева решением судей.
На счету 35-летнего Андреева 25 побед, в том числе 17 — нокаутом. У 29-летнего Фонсеки 29 побед (20 нокаутом) и пять поражений.
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