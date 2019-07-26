Родственники Дадашева хотят доставить тело боксера в Петергоф

Родственники российского боксера Максима Дадашева планируют перевезти тело спортсмена из США в Петергоф, сообщили ТАСС в команде боксера.

"На данный момент не создается препятствий для отправки тела в Россию. Планируется, что оно будет доставлено в Петергоф, где жил Максим", – сказал собеседник агентства.

Дадашев скончался в США во вторник 23 июля. 28-летний спортсмен был доставлен в больницу с отеком мозга после боя с Матиасом в прошедшую субботу. Он выступал в категории до 63,5 кг. Поединок, который прошел в Оксон Хилл (США), был прерван после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Счет на тот момент был 109:100, 108:101, 107:102 в пользу Матиаса.

Поединок остановил секундант боксера Бадди Мак-Герт, который заявил, что не мог убедить Дадашева принять это решение, но увидел, что боксер пропускает все больше чистых ударов. Это поражение стало для Дадашева первым на профессиональном ринге. До этого он выиграл 13 боев.

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