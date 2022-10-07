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7 октября, 12:16

Родившая в Израиле Рагозина вернулась в Россию на частном самолете

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Наталья Рагозина.
Фото Соцсети

Бывшая чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина вернулась в Россию, после того как родила в Израиле.

«Спасибо, Израиль! Погостили, пора и честь знать! Буду скучать по святой земле, на которой родилась дочка», — написала ранее Рагозина в соцсетях.

После возвращения в Россию 46-летняя спортсменка опубликовала еще один пост.

«Вот мы и дома! Долетели на одном дыхании! Первый полет Настенька перенесла отлично! Даже не плакала! Соскучилась очень-очень по всем! Скоро увидимся, друзья! Вот только вещи разберу... и сразу на зарядку!» — написала Рагозина.

1 сентября спортсменка в Израиле родила дочь Анастасию. На профессиональном ринге Рагозина одержала 22 победы (13 — нокаутом) и не потерпела ни одного поражения.

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